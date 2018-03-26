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Copa 2018

Seleção escalada para enfrentar a Alemanha nesta terça-feira

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 26/03/2018 às 11:30

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Fernandinho será a novidade entre os titulares da seleção brasileira para o amistoso contra a Alemanha, nesta terça-feira às 15h45 (horário de Brasília), em Berlim. O Brasil começará a partida com apenas dois jogadores que foram titulares na derrota por 7 a 1 para os alemães na semifinal da Copa do Mundo de 2014: o lateral Marcelo e o próprio Fernandinho. O técnico Tite vai escalar o Brasil com Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Paulinho, Coutinho e Willian; Gabriel Jesus.

Fernandinho entra na vaga do atacante Douglas Costa, a única alteração em relação ao time que venceu a Rússia por 3 a 0, na última sexta-feira em Moscou. Entre esses 11, mais dois atletas atuaram nos 7 a 1, mas naquela ocasião começaram na reserva. O volante Paulinho entrou no intervalo justamente no lugar de Fernandinho, e o meia Willian substituiu Fred no segundo tempo. O zagueiro Thiago Silva estava suspenso naquela semifinal do Mineirão e o lateral Daniel Alves era reserva de Maicon.

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