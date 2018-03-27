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Copa 2018

Além de Alemanha x Brasil: 30 seleções da Copa entram em campo nesta terça

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 27/03/2018 às 08:20

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Se a última sexta-feira foi empolgante, esta terça-feira promete ainda mais. De Japão x Ucrânia, às 9h20 (de Brasília), até México x Croácia, às 23h, entrarão em campo 30 das 32 seleções que jogarão a Copa do Mundo. São 11 partidas entre equipes classificadas para o Mundial da Rússia.

Dos times que disputarão o torneio, apenas Portugal e Uruguai estarão ausentes na superterça. Com Cristiano Ronaldo em campo, os portugueses perderam para a Holanda nesta segunda por 3 a 0. A Celeste venceu País de Gales por 1 a 0 e levou a China Cup, torneio amistoso em solo chinês.

Cabeça de chave na Copa, a Bélgica enfrenta a Arábia Saudita em seu único amistoso desta rodada. Hazard e companhia não entraram em campo no fim da última semana. O confronto de maior peso, com exceção de Alemanha x Brasil, será em Madri. Favoritas na Rússia, Espanha e Argentina se encontram. No entanto, Messi ainda é dúvida para a partida.

Veja todas as partidas que envolvem seleções da Copa:

  • 9h20 Japão x Ucrânia
  • 12h50 Rússia x França – Tempo Real no GloboEsporte.com
  • 14h Irã x Argélia
  • 14h Suíça x Panamá
  • 15h Tunísia x Costa Rica – Transmissão ao vivo e Tempo Real no GloboEsporte.com
  • 15h Grécia x Egito
  • 15h Dinamarca x Chile
  • 15h Senegal x Bósnia-Herzegovina
  • 15h30 Romênia x Suécia
  • 15h45 Alemanha x Brasil – TV Globo, SporTV e Tempo Real no GloboEsporte.com
  • 15h45 Polônia x Coreia do Sul
  • 15h45 Bélgica x Arábia Saudita
  • 16h Inglaterra x Itália – Tempo Real no GloboEsporte.com
  • 16h Nigéria x Sérvia – Tempo Real no GloboEsporte.com
  • 16h Colômbia x Austrália
  • 16h Marrocos x Uzbequistão
  • 16h30 Espanha x Argentina – SporTV 2 e Tempo Real no GloboEsporte.com
  • 21h Islândia x Peru - SporTV
  • 23h México x Croácia

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