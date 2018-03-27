Além de Alemanha x Brasil: 30 seleções da Copa entram em campo nesta terça

Se a última sexta-feira foi empolgante, esta terça-feira promete ainda mais. De Japão x Ucrânia, às 9h20 (de Brasília), até México x Croácia, às 23h, entrarão em campo 30 das 32 seleções que jogarão a Copa do Mundo. São 11 partidas entre equipes classificadas para o Mundial da Rússia.

Dos times que disputarão o torneio, apenas Portugal e Uruguai estarão ausentes na superterça. Com Cristiano Ronaldo em campo, os portugueses perderam para a Holanda nesta segunda por 3 a 0. A Celeste venceu País de Gales por 1 a 0 e levou a China Cup, torneio amistoso em solo chinês.

Cabeça de chave na Copa, a Bélgica enfrenta a Arábia Saudita em seu único amistoso desta rodada. Hazard e companhia não entraram em campo no fim da última semana. O confronto de maior peso, com exceção de Alemanha x Brasil, será em Madri. Favoritas na Rússia, Espanha e Argentina se encontram. No entanto, Messi ainda é dúvida para a partida.

Veja todas as partidas que envolvem seleções da Copa: