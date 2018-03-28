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Aquidauana sedia seletivas para Jogos Estudantis e da Juventude em abril

Neste ano, as modalidades em disputa são atletismo, basquetebol, futebol de salão, handebol, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de areia, voleibol e xadrez

Renan Nucci

Publicado em 28/03/2018 às 13:54

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A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes (Fema) realizará de 4 a 12 de abril, a Seletiva Municipal Estudantil dos Jogos Estudantis de Mato Grosso do Sul (Jems) e Jogos da Juventude (Jojums). A seletiva será para a modalidade de futebol de salão, categorias masculino e feminino. 

“Essa seletiva que iremos realizar credência a equipe campeã a representar a escola e o município nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul”, explicou o diretor-presidente da Fema, Alfredinho Oliveira Junior.

Os jogos da seletiva serão realizados na quadra de esportes da Escola Estadual Cândido Mariano. Todos as equipes participantes devem enviar representantes para o Congresso Técnico que será dia 03 de abril, na sede da Fema (antiga Escola Modelo), às 19 horas, com entrega das fichas de inscrições e confirmação de participação.

Neste ano, as modalidades em disputa são atletismo, basquetebol, futebol de salão, handebol, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de areia, voleibol e xadrez. 

“É gratificante para Aquidauana poder sediar a seletiva do Jems e Jojums, são competições reconhecidíssimas em todo o país e que envolvem milhares de alunos no esporte estudantil. Agradecemos ao apoio do prefeito Odilon e de sua equipe para a realização da seletiva e, também, somos gratos à direção da Escola Estadual Cândido Mariano por ceder a quadra da escola para o evento”, completou Alfredinho.

 

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