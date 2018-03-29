Corumbaense empata com o Novo e faz final inédita com o Operário

O Corumbaense é o segundo finalista do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa 2018. Jogando diante de quatro mil torcedores, o carijó da avenida ficou no 0 a 0 com o Novo na noite desta quarta-feira(28) no Arthur Marinho em Corumbá.

Como havia empatado o jogo de ida por 1 a 1 e tinha a vantagem de dois empates para avançar, o carijó da avenida garantiu a classificação para a quarta final em sua história, a segunda seguida.

De quebra, o Corumbaense assim como o Operário, garantiu classificação para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D de 2019.

As equipes farão final inédita da competição. Em 1984, as equipes decidiriam a competição mas o Operário foi punido e deu lugar ao Douradense na decisão.

Os jogos finais serão nos dias 1° e 8 de abril. O primeiro jogo será em Corumbá e a finalíssima em Campo Grande. Por ter melhor campanha, o Operário joga por dois empates para ser campeão após 21 anos.