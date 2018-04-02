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Corumbaense vence Operário, inverte vantagem e fica a um empate do bicampeonato

Ao Operário só interessa a vitória para sair da incomoda fila de 21 anos

Renan Nucci

Publicado em 02/04/2018 às 14:11

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O Corumbaense largou na frente do Operário busca do título do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Na tarde de domingo (01), o carijó da avenida venceu o galo por 1 a 0 no Arthur Marinho em Corumbá.

Wesley Mutuca em chute da entrada da área, marcou o único gol da partida na etapa inicial. Com a vitória, o Corumbaense precisa de um simples empate no próximo domingo em Campo Grande para ficar com o bicampeonato.

Ao Operário só interessa a vitória para sair da incomoda fila de 21 anos. O jogo teve um público de mais de 4.600 torcedores presentes no Arthur Marinho.

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