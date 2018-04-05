Mercado do Terto e Atlético saem na frente nas quartas da Copa Aquidauanense

As equipes do Mercado do Terto e Atlético AFC saíram vitoriosas do primeiro confronto das quartas de final da Copa Aquidauanense de Futebol Amador. Os jogos foram realizados na noite de ontem, no Estádio Noroeste, em Aquidauana. A volta está marcada para a próxima quarta-feira.

Com a vantagem de dois resultados iguais, o Mercado do Terto venceu por 3 a 0 o clássico de Anastácio contra a Vila Umbelina, e está perto da classificação, já que no jogo seguinte pode perder por até três gols de diferença.

O Atlético AFC, que também tinha vantagem parecida, bateu o Camisão Harmonia por 3 a 2, está um passo adiante, mas tem missão um pouco mais complicada do que o Mercado do Terto, pois o adversário segue vivo. No sábado, haverá outros dois jogos com candidatos à vaga na semifinal. Às 15h30 duelam Amigos do Vila e Puxarara, e em seguida Misto Pantanal e Fazenda Bosque Belo.

