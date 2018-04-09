Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:37

Buscar

Últimas notícias
X

Segurança

Eventos de corridas e ciclismo serão obrigados a ter socorrista e ambulância

Renan Nucci

Publicado em 09/04/2018 às 18:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Casa de Leis, apresentou o Projeto de Lei 64/2018, que dispõe sobre a presença obrigatória de médico socorrista, enfermeiros ou pessoal devidamente capacitado, assim como a utilização de ambulância equipada, nos eventos de corridas, caminhadas e ciclismo de rua no Estado.

A ambulância deverá estar munida de equipamentos e materiais de primeiros socorros, inclusive oxigênio e desfibrilador nos referidos eventos. A responsabilidade de implementação das normas estabelecidas nos é exclusivamente dos organizadores do evento, devendo ser aplicada indistintamente para entes públicos, privados e filantrópicos. Se a lei não for cumprida, os organizadores de eventos destas modalidades irão perder a autorização para a sua prática e serão sujeitos à legislação civil e criminal vigentes.

O deputado Zé Teixeira considerou a necessidade do socorro médico adequado nos eventos ao ar livre. “O projeto tem o objetivo de evitar mortes e agilizar o socorro médico nos casos de lesões graves sofridas por atletas, inclusive amadores dos esportes nestas modalidades ao ar livre, já que a competição exige esforços intensos. O socorro médico nos primeiros minutos que se sucedem a todo acidente é imprescindível, principalmente nos casos mais graves, garante a vida da vítima, aumentando as chances de sobrevivência”, explicou.

Após a regular tramitação na Casa de Leis, se a proposta for aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e nas votações em Plenário, torna-se lei e entrará em vigor na data de sua publicação.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo