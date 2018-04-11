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Corumbá

Jogos Escolares 2018 tem participação de 29 escolas da rede pública e particular

Renan Nucci

Publicado em 11/04/2018 às 16:59

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Uma grande festa marcou a abertura da XXXIV edição dos Jogos Escolares Corumbaenses (JECs 2018), realizada na noite dessa terça-feira, 10 de abril, no ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros. Neste ano, 29 escolas de rede pública e particular e ensino estão envolvidas nas disputas, que também servem de seletiva para os JEMS e JOJUMS.

“Para nós é muito gratificante realizar esses Jogos Escolares após dois anos sem que fosse feito. Seguindo a orientação do prefeito Marcelo Iunes, estamos retomando esse evento que tem uma grande tradição no desporto escolar da nossa cidade”, afirmou o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Silvino Rodrigues Ribeiro.

“Além de revelar novos talantes, teremos as equipes campeãs dos JECs representando dos nossa cidade nos Jogos Escolares (JEMS) e nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (JOJUMS), mas o objetivo disso tudo é proporcionar a integração de todos os atletas do nosso município. Isso é muito importante”, completou Silvino.

Para o secretário municipal de Educação, Genilson Canavarro de Abreu, os JECs são uma importante ferramenta de interação social. “A criançada precisa de esporte. Estamos nesse envolvimento porque isso tira as crianças da rua, da ociosidade, que muitas vezes não leva a nada. A política do prefeito Marcelo Iunes é apoiar integralmente o esporte para interagir os alunos de nossas escolas”, comentou.

“Essa também é a oportunidade de vermos o envolvimento e principalmente os treinamentos realizados dentro das escolas, com profissionais habilitados de Educação Física, que hoje todas as nossas unidades de ensino possuem. Reforçando que a prática do desporto fortalece e estimula para um desenvolvimento mais humano e cidadão”, finalizou o secretário de Educação.

Festa

A abertura dos XXXIV Jogos Escolares Corumbaenses contou com a participação da Banda de Música Manoel Florêncio e de apresentações culturais da Oficina de Dança do Pantanal. A pira olímpica foi acesa pelo atleta Daniel Carlos da Silva, de 15 anos, aluno da escola Adventista que iniciou os treinamentos no projeto Geração Olímpica.

Ele tem 61 participações em campeonatos estaduais e dois em competições nacionais e soma 18 medalhas de ouro, 12 de prata e 10 de bronze. Já o juramento dos atletas foi comandado pelo jogador de futsal Wilber Gimenez de Arruda, 17 anos, aluno da Escola Estadual Dom Bosco.

 A abertura oficial do evento foi feita pelo prefeito Marcelo Iunes, que destacou o envolvimento dos atletas, professores e servidores da Prefeitura nos JECs 2018. “Esses Jogos Escolares são muito importantes. Com certeza a competição vai ser marcada pela dedicação e pelo respeito entre todos”, pontuou o chefe do Executivo municipal.

O vereador Manoel Rodrigues representou a câmara Municipal de Corumbá na abertura, assim como o vereador Tadeu Vieira, que participou do hasteamento das bandeiras municipal, estadual e nacional, um dos pontos altos da abertura.

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