Quarta-feira de rodada decisiva pela Copa Aquidauanense de Futebol

Acontece nesta quarta-feira, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, o primeiro confronto entre Amigos do Magrão e Aparecidense de Miranda, pelas "quintas" de final, como definiu a própria organização, da Copa Aquidauanense de Futebol Amador. A partir têm início às 18h30.

Já no sábado, têm os jogos de volta, também no Estádio Noroeste, entre Atlético AFC e Distrito Camisão Harmonia, e entre Mercado Terto e Vila Umbelina, ambos de Anastácio. Os duelos começam a partir das 15h30. Atlético e Mercado Terto venceram o primeiro jogo.