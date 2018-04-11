Quarta-feira de rodada decisiva pela Copa Aquidauanense de Futebol

Esportes
Rodada acontece às 18h30, no Estádio Noroeste
Acontece nesta quarta-feira, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, o primeiro confronto entre Amigos do Magrão e Aparecidense de Miranda, pelas "quintas" de final, como definiu a própria organização, da Copa Aquidauanense de Futebol Amador. A partir têm início às 18h30.
Já no sábado, têm os jogos de volta, também no Estádio Noroeste, entre Atlético AFC e Distrito Camisão Harmonia, e entre Mercado Terto e Vila Umbelina, ambos de Anastácio. Os duelos começam a partir das 15h30. Atlético e Mercado Terto venceram o primeiro jogo.
Esportes
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
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