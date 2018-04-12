Rodada da Copa Aquidauanense termina em empate no Noroeste

Terminou ontem a rodada dos jogos de ida das quartas de final da Copa Aquidauanense de Futebol. Jogando no Estádio Noroeste, Aparecidense de Miranda e Amigos do Magrão terminaram empatados em 1 a 1. Com melhor campanha na competição, o Aparecidense tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais e depende de apenas empate na volta.

No sábado têm início os confrontos de volta. Às 15h30, no Noroeste, o Atlético AFC encara o Camisão Harmonia e tem a vantagem, pois venceu a primeira partir por 3 a 2. Já a Vila Humbelina encara o Mercado Terto em seguida, no clássico de Anastácio, com a complicada tarefa de vencer por diferença de 4 gols ou mais, pois foi goleada no primeiro duelo.

