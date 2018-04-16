Bonito terá duas equipes participando da Copa Morena 2018

A Copa Morena de futsal 2018, iniciada no dia 6 de abril, será disputada por 56 equipes (divididas em 14 grupos) e contará com duas equipes de Bonito, a PSF (Pax Sagrada Família) e a Pit Stop.

O maior torneio da modalidade na região Centro-Oeste chega à 40ª edição e tem como atual campeão o time de Paranaíba. Neste ano serão mais 1 mil atletas envolvidos na disputa.

Na primeira fase, todos jogam entre si em grupos em turno único. Avançam os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados. Pela primeira vez, as equipes podem inscrever até 20 atletas, antes eram 15. A grande decisão está prevista para o dia 9 de junho.

As equipes integram o Grupo L, que conta também com uma equipe de Corumbá (Popular Nova Futsal) e uma de Campo Grande (Sayonara).

Confira a programação:

20 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

19h30: POPULAR NOVA FUTSAL/CORUMBÁ X SAYONARA - CAMPO GRANDE

20h00: PSF BONITO X PIT STOP – BONITO

21 DE ABRIL (SÁBADO)

9h00: PIT STOP – BONITO X SAYONARA - CAMPO GRANDE

9h30: PSF BONITO X POPULAR NOVA FUTSAL – CORUMBÁ

19h30: PIT STOP – BONITO X POPULAR NOVA FUTSAL – CORUMBÁ

20h00: PSF BONITO X SAYONARA - CAMPO GRANDE