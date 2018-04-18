Copa Aquidauanense conhece hoje mais classificados para as semis

A Copa Aquidauanense de Futebol Amador segue nesta quarta-feira, com rodada das quartas de final no Estádio Noroeste, em Aquidauana. No sábado, Atlético FC e Mercado Terto se classificaram e aguardam a definição dos outros classificados. No sábado tem mais um jogo.

Segundo a organização, duelam à 18h30 de hoje a Fazenda Box Belo e Misto do Pantanal. Com a vantagem de jogar por dois resultados iguais, a Fazenda Box Belo, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, por perder por até dois gols de diferença que ainda se classifica.

Às 20h30, a Aldeia Lagoinha Puxarara, que empatou o primeiro jogo em 1 a 1 com os Amigos do Vilmar e também tem vantagem, joga por outro empate. No sábado duelam Miranda e Amigos do Magrão. Ao todo serão cinco clubes classificados, dentre os quais vão se enfrentar em caráter eliminatório, para definir os quatro semifinalistas.