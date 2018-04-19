Fazenda Bosque Belo e Aldeia Lagoinha avançam na Copa Aquidauanense

Esportes
Jogos foram realizados ontem, no estádio Noroeste
A Copa Aquidauanense de Futebol Amador conheceu ontem mais duas equipes classificadas para as semifinais. Fazenda Bosque Belo e a Aldeia Lagoinha Puxarara se juntam a Atlético FC e Mercado Terto, e esperam o resultado de mais um confronto. No sábado, Miranda e Amigos do Magrão disputam a última vaga para formação da chave.
Jogando no Estádio Noroeste, o Misto Pantanal venceu a Fazenda Bosque Belo por 4 a 3, mas como a Bosque havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0 e tinha a vantagem de dois resultados iguais, acabou avançando. Já a Aldeia Lagoinha ficou no empate de 1 a 1 com o Amigos do Vilmar e, como também havia empatado o primeiro, se classificou.
No sábado duelam Miranda e Amigos do Magrão, também no Estádio Noroeste. Ao todo serão cinco clubes classificados, dentre os quais vão se enfrentar em caráter eliminatório, para definir os quatro semifinalistas.
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