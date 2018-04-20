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Antes da estreia na Série D, prefeito recebe diretoria do Corumbaense

O Alvinegro Pantaneiro estreia na Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado

Renan Nucci

Publicado em 20/04/2018 às 15:59

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O prefeito Marcelo Iunes recebeu ontem a visita da diretoria do Corumbaense Futebol Clube. O chefe do Executivo municipal reforçou o apoio da Prefeitura ao clube da cidade e ressaltou a importância do time, mais uma vez, representar o Mato Grosso do Sul em uma competição nacional.

O Alvinegro Pantaneiro estreia na Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado em Iporá, Goiás, às 15h30, contra o time da casa. A partida será apitada por Ronei Candido Alves, árbitro da CBF. Os assistentes serão Breno Rodrigues e Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo, ambos também do quadro da CBF.

As duas equipes estão no grupo A10, juntamente com o Dom Bosco, de Mato Grosso, e o Brasiliense, de Brasília. A Série D será disputada em seis fases: na primeira os 68 clubes estão divididos em 17 grupos de quatro clubes cada, de onde se classificarão 32 clubes para a fase seguinte.

Avançam todos os primeiros colocados de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados. Daí em diante os clubes se enfrentarão no sistema eliminatório (mata-mata) até ser conhecido o campeão.

Participaram da reunião desta quinta-feira, o presidente do Corumbaense, Bosco Delgado, o técnico Robert Almeida, o auxiliar-técnico Rafael Mariucci e o fisioterapeuta Marcelo Araújo.

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