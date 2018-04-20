Antes da estreia na Série D, prefeito recebe diretoria do Corumbaense

Corumbá
O Alvinegro Pantaneiro estreia na Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado
O prefeito Marcelo Iunes recebeu ontem a visita da diretoria do Corumbaense Futebol Clube. O chefe do Executivo municipal reforçou o apoio da Prefeitura ao clube da cidade e ressaltou a importância do time, mais uma vez, representar o Mato Grosso do Sul em uma competição nacional.
O Alvinegro Pantaneiro estreia na Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado em Iporá, Goiás, às 15h30, contra o time da casa. A partida será apitada por Ronei Candido Alves, árbitro da CBF. Os assistentes serão Breno Rodrigues e Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo, ambos também do quadro da CBF.
As duas equipes estão no grupo A10, juntamente com o Dom Bosco, de Mato Grosso, e o Brasiliense, de Brasília. A Série D será disputada em seis fases: na primeira os 68 clubes estão divididos em 17 grupos de quatro clubes cada, de onde se classificarão 32 clubes para a fase seguinte.
Avançam todos os primeiros colocados de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados. Daí em diante os clubes se enfrentarão no sistema eliminatório (mata-mata) até ser conhecido o campeão.
Participaram da reunião desta quinta-feira, o presidente do Corumbaense, Bosco Delgado, o técnico Robert Almeida, o auxiliar-técnico Rafael Mariucci e o fisioterapeuta Marcelo Araújo.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS