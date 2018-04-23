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Copa Morena

Equipe de futsal de Bonito classifica-se em 1º lugar no Grupo L

A copa, que neste ano comemora a sua 40ª edição teve início no dia 6 de abril e conta com a participação de 56 equipes

Renan Nucci

Publicado em 23/04/2018 às 13:55

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A equipe PSF de futebol de salão masculino de Bonito classificou-se em 1º lugar, com 7 pontos, nos jogos da Copa Morena 2018 disputados na sexta-feira (20) e no sábado (21), no Ginásio Poliesportivo Juscelino Kubitschek de Oliveira, no município.

A copa, que neste ano comemora a sua 40ª edição teve início no dia 6 de abril e conta com a participação de 56 equipes, divididas em 14 grupos, totalizando mais de 1.000 atletas.

A primeira rodada do Grupo L, com sede em Bonito, contou com a participação das equipes Popular Nova Futsal (Corumbá), PSF (Bonito), Sayonara (Campo Grande) e Pit Stop (Bonito).

EQUIPES LOCAIS FICARAM COM O 1º E O 3º LUGAR

Na sexta-feira foram disputadas duas partidas, ocasião em que o Popular Nova Futsal (Corumbá) venceu a equipe do Sayonara, de Campo Grande por 3 X 2, na primeira partida, e o PSF venceu o Pit Stop (também de Bonito) pelo placar de 3X2, no segundo confronto.

Sábado pela manhã o Pit Stop (de Bonito) foi derrotado pelo Sayonara (CG) pelo placar de 3 X 2, enquanto no 2º jogo o PSF goleou o Popular Nova Futsal pelo placar de 6 X 1.

No sábado à noite o Pit Stop venceu o Popular Nova Futsal por 4 X 2 no primeiro jogo, enquanto o PSF empatou com o Sayonara em 1 X 1 na partida final.

Com os resultados o PSF, equipe de Bonito, ficou em primeiro lugar, somando 7 pontos, o Sayonara, em segundo, com 4 pontos; o Pit Stop em 3º, com 3 pontos e o Popular Nova Futsal em 4º, também com 3 pontos.

PIT STOP AINDA TEM CHANCE DE CLASSIFICAÇÃO

Na primeira fase, todos jogam entre si em grupos em turno único. Avançam os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados.

Pela primeira vez, as equipes podem inscrever até 20 atletas, antes eram 15. A grande decisão está prevista para o dia 9 de junho.

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