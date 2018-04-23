Força Tática vence torneio de futebol da PM de Aquidauana

Esportes
O cabo Luiz Oliveira, da Tática, foi o goleiro menos vazado, e o soldado Goulart, GPM, foi o artilheiro
Em comemoração ao Dia de Tiradentes (21), o Grêmio Recreativo Tiradentes realizou a quinta edição de torneio de futebol, que leva seu nome, na Base Operacional do 7º Batalhão da Polícia Militar, em Aquidauana.
A iniciativa partiu da diretoria e teve como objetivo promover a integração as equipes do Batalhão, como Força Tática, Trânsito, Administrativos, GPM e Anastácio, e convidados da comunidade como a Polícia Militar Ambiental e Fórum de Aquidauana.
Ao final das disputas, o título ficou com a equipe da Força Tática, seguida do Fórum de Aquidauana e Trânsito/Administrativos. O cabo Luiz Oliveira, da Tática, foi o goleiro menos vazado, e o soldado Goulart, GPM, foi o artilheiro.
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