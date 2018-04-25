Além de escola de canoagem, Lagoa Comprida também terá academia ao ar live

Em Aquidauana, o Parque Municipal da Lagoa Comprida, antes triste, sujo, sem visitantes, agora está limpo, com banheiros novos, com pista de caminhada revitalizada, calçadas com acessibilidade sendo feitas, bancos, novas lixeiras, viveiro de mudas sendo cuidado e receberá mais benefícios.

Ontem, 24, o prefeito Odilon Ribeiro esteve na Lagoa Comprida com a equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento, com o secretário municipal de Produção e Meio Ambiente, Roberto Valadares e a primeira-dama Maria Eliza, para autorizar a instalação de uma academia da saúde, com equipamentos novos, visando estimular a população a praticar atividades físicas no parque.

Além da academia da saúde, o Parque da Lagoa Comprida vai ser sede da primeira Escola Municipal de Canoagem. No mês passado o prefeito Odilon Ribeiro autorizou pela prefeitura a compra dos caiaques, que serão disponibilizados para as aulas gratuitas à comunidade.

A Escola Municipal de Canoagem funcionará por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, a Fema, Fundesporte e a Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul, que disponibilizará profissionais para ministrar as aulas, dentre eles, Rafael Girotto, atleta aquidauanense referência mundial nessa modalidade esportiva.

Faz menos de 01 ano que a Prefeitura de Aquidauana, na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, numa força tarefa das secretarias municipais de Obras, Planejamento, Produção e Meio Ambiente, iniciou um trabalho intenso de recuperação, cuidado e reparos no Parque Municipal da Lagoa Comprida.

“Vamos cuidar da Lagoa Comprida, ela é nossa, é da nossa gente! Estamos investindo na Lagoa Comprida recursos municipais para melhorar o parque e poder oferecer um local ainda mais bonito, adequado e limpo para as famílias. É lazer, é qualidade de vida, é bem-estar para a comunidade”, afirmou o prefeito.

Com recursos próprios, provenientes dos impostos que os cidadãos pagam, a Prefeitura de Aquidauana, com responsabilidade e planejamento, vem buscando transformar o cenário de abandono, de sujeira e depredação em que se encontrava o Parque da Lagoa Comprida em um local em que as famílias tenham prazer de passear e de contemplar a natureza no coração de Aquidauana.