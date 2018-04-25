MS vai receber 1ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Corrida 2018

Mato Grosso do Sul vai entrar para o seleto grupo dos estados onde acontece uma das competições de corrida de rua de maior destaque do cenário desportivo nacional. O Circuito Banco do Brasil de Corrida 2018 vai realizar, pela primeira vez, uma das etapas em Campo Grande. A data prevista do evento é 24 de outubro.

Nesta quarta-feira (25.4), a diretoria do Banco do Brasil esteve reunida com o governador Reinaldo Azambuja e anunciou a escolha de Mato Grosso do Sul para integrar o cronograma da competição. Segundo o superintendente do Banco do Brasil, Gláucio Zanetin Fernandes, a escolha por MS foi pela importante relação que a instituição mantém com o Governo do Estado, setor produtivo e comunidade. “Viemos falar em primeira mão para o governador Reinaldo Azambuja que o Banco do Brasil está trazendo para Campo Grande a primeira etapa de corrida de rua, circuito BB”, disse.

O objetivo é estimular saúde, entretenimento, desenvolvimento social, inclusão e esporte para a população sul-mato-grossense. “ Também é um reconhecimento ao Estado pela pujança e a importância da região para nossa instituição”, concluiu.

Participaram da agenda os secretários de Estado, Eduardo Riedel (Segov), Carlos Alberto Assis (SAD), Guaraci Luiz Fontana (Sefaz), além da diretoria do Banco do Brasil, João Pinto Rabelo Jr. (diretor) e Flávia Amaral (gerente de resultados).