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Esportes

ONG de Anastácio conquista 12 medalhas no Campeonato Estadual de Karatê

Quatro das medalhas conquistadas são de ouro

Renan Nucci

Publicado em 25/04/2018 às 14:38

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Equipe de lutadores do Projeto Marruazinhos Pantaneiros, desenvolvido pela Associação das Mulheres Independentes na Ativa do Município de Anastácio (Amina), conquistou 12 medalhas de ouro na etapa do Campeonato Estadual de Karatê Olímpico realizada no último final de semana, na sede do Rádio Clube Campo, em Campo Grande.

O evento contou com a participação de 349 atletas de 25 projetos ou academias de dez municípios do Estado. Representando Anastácio, os jovens atletas conquistaram as 12 medalhas, dentre as quais quatro foram de ouro. Eles são treinados pelo mestre Nelson Souza e têm apoio do Programa Criança Esperança, Globo e Unesco.

Nilma Infran, representante da Amina, afirma que a equipe segue treinando forte para participar de outras edições do campeonato. A próxima etapa acontece em Nova Andradina e a final está prevista para ocorrer em agosto, também na Capital.

Medalhistas

Lucas Benítez - categoria 11/12 anos - ouro no kata 
 
Lilian Paz - categoria 6/7 anos - ouro na luta e bronze no kata 

Ellen Paz - categoria 11/12 anos - bronze na luta 

Kaio Ramos - categoria 13/14 anos - bronze na luta 

Mário Gomes - categoria 11/12 anos - prata  na luta e prata  no kata 

Vitória Gonsales - categoria 11/12 anos - prata na luta 

Juan Portes Pellicioni - categoria 14/15 - ouro na luta 

Daniel Freire - categoria 11/12 - ouro na luta 

Isabeli Victoria - categoria 6/7 anos - ouro no kata e prata na luta 

Marcelo Sales  - categoria 8/9 anos - ouro no kata 

Vítor Ugo - categoria 8/9 anos - prata no kata 

Ednelson Pereira - categoria 16/17 roxa a preta - ouro no kata e bronze na luta

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