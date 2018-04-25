ONG de Anastácio conquista 12 medalhas no Campeonato Estadual de Karatê

Esportes
Quatro das medalhas conquistadas são de ouro
Equipe de lutadores do Projeto Marruazinhos Pantaneiros, desenvolvido pela Associação das Mulheres Independentes na Ativa do Município de Anastácio (Amina), conquistou 12 medalhas de ouro na etapa do Campeonato Estadual de Karatê Olímpico realizada no último final de semana, na sede do Rádio Clube Campo, em Campo Grande.
O evento contou com a participação de 349 atletas de 25 projetos ou academias de dez municípios do Estado. Representando Anastácio, os jovens atletas conquistaram as 12 medalhas, dentre as quais quatro foram de ouro. Eles são treinados pelo mestre Nelson Souza e têm apoio do Programa Criança Esperança, Globo e Unesco.
Nilma Infran, representante da Amina, afirma que a equipe segue treinando forte para participar de outras edições do campeonato. A próxima etapa acontece em Nova Andradina e a final está prevista para ocorrer em agosto, também na Capital.
Medalhistas
Lucas Benítez - categoria 11/12 anos - ouro no kata
Lilian Paz - categoria 6/7 anos - ouro na luta e bronze no kata
Ellen Paz - categoria 11/12 anos - bronze na luta
Kaio Ramos - categoria 13/14 anos - bronze na luta
Mário Gomes - categoria 11/12 anos - prata na luta e prata no kata
Vitória Gonsales - categoria 11/12 anos - prata na luta
Juan Portes Pellicioni - categoria 14/15 - ouro na luta
Daniel Freire - categoria 11/12 - ouro na luta
Isabeli Victoria - categoria 6/7 anos - ouro no kata e prata na luta
Marcelo Sales - categoria 8/9 anos - ouro no kata
Vítor Ugo - categoria 8/9 anos - prata no kata
Ednelson Pereira - categoria 16/17 roxa a preta - ouro no kata e bronze na luta
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