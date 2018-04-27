Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:41

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Começa neste sábado a decisão das semifinais da Copa Aquidauanense

Partidas acontecem no Estádio Noroeste, em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 27/04/2018 às 16:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Têm início neste sábado os jogos da fase "pré" semifinal da Copa Aquidauanense de Futebol de Amador. As partidas começam às 15h30 no Estádio Noroeste, em Aquidauana. Abrem os confrontos a Fazenda Bosque Belo e o Mercado Terto.

Em seguida, às 17 horas, entram em campo Aldeia Lagoinha Puxarara e Atlético AFC. Os vencedores dos dois confrontos estão automaticamente classificados para as semifinais. 

Já os dois perdedores ainda terão segunda chance. Eles duelam entre si e o vencedor vai encarar o Aparecidense de Miranda que, conforme sorteio realizado pela organização, ficou para o chapéu e já está na semi. 
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo