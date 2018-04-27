Começa neste sábado a decisão das semifinais da Copa Aquidauanense

Têm início neste sábado os jogos da fase "pré" semifinal da Copa Aquidauanense de Futebol de Amador. As partidas começam às 15h30 no Estádio Noroeste, em Aquidauana. Abrem os confrontos a Fazenda Bosque Belo e o Mercado Terto.

Em seguida, às 17 horas, entram em campo Aldeia Lagoinha Puxarara e Atlético AFC. Os vencedores dos dois confrontos estão automaticamente classificados para as semifinais.

Já os dois perdedores ainda terão segunda chance. Eles duelam entre si e o vencedor vai encarar o Aparecidense de Miranda que, conforme sorteio realizado pela organização, ficou para o chapéu e já está na semi.

