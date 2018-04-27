Começa neste sábado a decisão das semifinais da Copa Aquidauanense

Esportes
Partidas acontecem no Estádio Noroeste, em Aquidauana
Têm início neste sábado os jogos da fase "pré" semifinal da Copa Aquidauanense de Futebol de Amador. As partidas começam às 15h30 no Estádio Noroeste, em Aquidauana. Abrem os confrontos a Fazenda Bosque Belo e o Mercado Terto.
Em seguida, às 17 horas, entram em campo Aldeia Lagoinha Puxarara e Atlético AFC. Os vencedores dos dois confrontos estão automaticamente classificados para as semifinais.
Já os dois perdedores ainda terão segunda chance. Eles duelam entre si e o vencedor vai encarar o Aparecidense de Miranda que, conforme sorteio realizado pela organização, ficou para o chapéu e já está na semi.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS