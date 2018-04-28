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Corumbaense e Novo entram em campo pela 2ª rodada do Brasileiro Série D

Renan Nucci

Publicado em 28/04/2018 às 09:04

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Os representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D, voltam a campo neste final de semana. Corumbaense e Novo buscam a 1ª vitória na competição.

Pelo grupo A10, o Corumbaense recebe o Dom Bosco-MT neste sábado(28) às 18h no Arthur Marinho em busca da recuperação após derrota para o Iporá por 2 a 0 na estreia.

Já o adversário do carijó da avenida também busca a recuperação já que perdeu na estreia para o Brasiliense em casa por 1 a 0.

Pelo grupo A11 no domingo(29) às 18h, o Novo vai a Sinop em busca de vencer o rival. Ambos empataram sem gols na estreia. O Novo empatou com o Aparecidense enquanto o Sinop ficou no empate com o Ceilândia.

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