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Neymar evolui bem e já não tem mais pé imobilizado, informa PSG

Os médicos decidiram retirar toda a imobilização e proteção, segundo informações divulgadas neste domingo pelo Paris Saint-Germain

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/04/2018 às 08:25

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A evolução da lesão de Neymar é satisfatória, e os médicos decidiram retirar toda a imobilização e proteção, segundo informações divulgadas neste domingo pelo Paris Saint-Germain, que não deu uma previsão para o retorno do craque brasileiro aos gramados.

"Os próximos períodos do programa de recuperação serão feitos nos próximos dias no Brasil e no centro de treinamento do clube", divulgou o clube parisiense.

O comunicado foi emitido um dia depois que o jogador foi submetido a um exame de rotina a cargo dos médicos Rodrigo Lesmar, da seleção brasileira, e Eric Rolland, do PSG.

"Os exames mostram uma evolução muito satisfatória das lesões do tornozelo e do pé direito do jogador, o que permitiu a retirada da proteção que o jogador usava desde o dia 3 de março", informou o clube.

Neymar será submetido a uma revisão médica final no próximo dia 17, momento em que será definido quando ocorrerá a volta aos gramados. Jogador e Rodrigo Lasmar não confirmam, mas a prioridade é está 100% na Copa do Mundo. A preparação da seleção começará em 21 de maio, em Teresópolis.

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