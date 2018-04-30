Passeio ciclístico do Dia do Trabalhador será nesta terça-feira

A Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com o DEMTRAT (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito) realizará nesta terça-feira, dia 1º de maio, mais um passeio ciclístico em homenagem ao Dia do Trabalhador.

O evento vai também homenagear o Dia Municipal do Ciclista (instituído em 2011 e comemorado no dia 1º) e o início da campanha de trânsito Maio Amarelo no município.

Aberto à participação de pessoas de todas as idades, o passeio terá como ponto de partida a Praça da Liberdade, às 08h30, e será dividido em duas etapas.

A primeira com um percurso menor, de aproximadamente 2 quilômetros, será encerrada na esquina da Rua Luis da Costa Leite Falcão com a Rua 29 de Maio, em frente ao Posto Ipiranga.

O segundo percurso, com cerca de 5 km, continuará após o final do primeiro e passará pelo Jardim Boa Vista e Vila Donária, regressando à Praça da Liberdade.

O passeio terá também sorteio de brindes e brinquedos infláveis para as crianças.

A participação é livre - sem a necessidade de inscrições - e a expectativa da Secretaria Municipal de Esportes é de que o evento conte com pelo menos 500 participantes.