Rodada define as semifinais da Copa Aquidauanense de Futebol

Esportes
Mercado Terto venceu o Atlético AFC por 4 a 0 e avançou
Em partida realizada na noite de ontem, no estádio Noroeste, em Aquidauana, o Mercado Terto goleou o Atlético AFC por 4 a 0 e garantiu vaga na semifinal da Copa Aquidauanense de Futebol Amador. Os gols da vitória foram marcados por Baiano e Kéverson, jogadores experientes com passagem pela equipe profissional do Aquidauanense.
Na semifinal o Mercado Terto enfrenta o Aparecidense de Miranda, que estava no chapéu aguardando definição, no próximo dia 9, também no estádio Noroeste. Na mesma data e local, a Fazenda Bosque Belo duelo contra a Aldeia Lagoinha Puxarara. A final está está agendada para o dia 16 de maio, sábado, às 16 horas.
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