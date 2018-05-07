Diretoria do Seduc vai à Capital confirmar vaga na Copa BH

Convidado para representar Mato Grosso do Sul na Copa BH de Futebol Sub-17, que acontece em Minas Gerais, o Seduc de Anastácio, atual tetra-campeão estadual da categoria, tem até o próximo dia 9 para confirmar a vaga.

Por este motivo, o presidente da equipe, Wilson Ramos, afirmou que vai para Campo Grande na quarta-feira, confirmar participação junto à Federação de Mato Grosso do Sul. A Copa BH sub-17 deverá ser disputada entre os dias 16 e 31 de julho, em Belo Horizonte.

Colaborou Luiz Guido Jr.