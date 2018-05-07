Federação confirma participação do Seduc de Anastácio na Copa BH Sub-17

Esportes
Seduc é o atual tetracampeão estadual da categoria
O presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, confirmou na manhã de sábado (05), que o Seduc de Anastácio, será o representante do Estado na Copa BH Sub-17.
Após recebimento de ofício do presidente da Federação Mineira, Castellar Modesto Guimarães Neto, que solicitou um representante do estado na competição, Francisco Cezário confirmou a indicação do atual tetracampeão da categoria.
A Copa BH sub-17 deverá ser disputada entre os dias 16 e 31 de julho na capital mineira. A confirmação do colorado pantaneiro deverá ser feita até o dia 09 de maio.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS