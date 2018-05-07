Novoperário vence Ceilândia e segue vivo no Brasileirão Série D

Os representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D tiveram resultados diferentes na 3ª rodada da competição. Na sexta-feira(04), o Corumbaense foi a Brasília encarar o Brasiliense e perdeu por 4 a 0 no estádio Mané Garrincha.

Peninha(3x) e Érick Flores marcaram para o jacaré que chegou aos 06 pontos no grupo A10. A liderança é do Iporá que venceu o Dom Bosco por 1 a 0 e alcançou os nove pontos em três partidas. Na próxima rodada o carijó recebe o Brasiliense e uma derrota poderá custar a eliminação com duas rodadas de antecedência.

Já no Morenão, o Novo venceu a primeira na competição nacional ao bater o Ceilândia por 1 a 0. Luiz Henrique de cabeça, marcou o único gol da partida aos 6 minutos da etapa final. Com a vitória, o verdão chegou aos quatro pontos, mesma pontuação da Aparecidense, porém o time goiano tem melhor saldo.

Na próxima rodada, o Novo volta a encarar o Ceilândia mas no Distrito Federal. No outro jogo do grupo, o Sinop foi a Aparecida de Goiânia e venceu a Aparecidense por 1 a 0. Com a vitória, o time mato-grossense assumiu a liderança com sete pontos.