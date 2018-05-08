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Atleta aquidauanense vence Tibagi Internacional de Canoagem

Evento esportivo aconteceu entre os dias 05 e 06 de maio

Schimene Duque Weber

Publicado em 08/05/2018 às 08:31

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O atleta aquidauanense Rafael Girotto venceu o Tibagi Open Internacional de Canoagem, válido como a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem, realizado entre os dias 05 e 06 de maio, no município de Tibagi/PR.

A delegação de Mato Grosso do Sul embarcou para a competição com 15 atletas, entre eles, dois aquidauanenses, sendo Girotto competidor da Categoria Principal e, Edgar Balbuena, competidor da Categoria Junior.

O atleta de Aquidauana, vencedor do primeiro lugar, está em preparação para o Campeonato Mundial no final do mês, na Suíça, e confirmou a boa fase com o título. “Estou em uma preparação para o Campeonato Mundial desde o ano passado e esse Campeonato foi muito importante para ver como está indo nossa preparação e fazer os últimos ajustes, para dia 22 embarcar para representar o Brasil. Quanto ao desempenho da nossa equipe, no geral, fiquei muito feliz e satisfeito com os resultados. Levamos para esse evento vários atletas novatos e, mesmo sentindo o peso de uma competição importante, eles mostraram que não estão pra brincadeira e que logo vão estar figurando entre os melhores do Brasil", disse.

Balbuena ficou com a 6ª colocação na categoria Junior. 

A prova foi realizada nas águas do Rio Tibagi, que possuem volume de água muito grande, com várias corredeiras e pedras pelo caminho, o que dificultou bastante a vida dos atletas.

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