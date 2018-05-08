Basquete corumbaense conquista título dos Jogos Abertos em Anastácio

Esportes
Na decisão, o representante corumbaense derrotou o Desportivo América, de Campo Grande
Com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), a equipe ABC de Basquete conquistou neste fim de semana o título dos XVIII Jogos Abertos de Anastácio.
Na decisão, o representante corumbaense derrotou o Desportivo América, de Campo Grande, por 48 a 32. A partida foi disputada no Ginásio Poliesportivo de Anastácio no último sábado, 5 de maio.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS