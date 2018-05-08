Jogos Escolares do Mato Grosso do Sul começam amanhã em Coxim

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS) realizará os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) 2018. A cerimônia de abertura vai acontecer nesta quarta-feira (9.5) no município de Coxim com o futsal. O evento está marcado para às 19h30 no ginásio municipal Fernando Fontoura, localizado na rua Acre, 2.108.

Dos dias 9 a 13 de maio, atletas de 46 municípios do Estado vão se reunir para disputar os jogos. São 19 equipes femininas e 46 masculinas, totalizando 620 competidores, com idade de 12 a 14 anos.

Das 8h às 11h será o período para o credenciamento. O Congresso Técnico terá início às 14h e a noite a abertura do evento.

Os Jogos Escolares são uma tradição em Mato Grosso do Sul e, para melhor atender os atletas de vários municípios, o Governo do Estado receberá os atletas em hotéis, com alimentação inclusa.

Diretor-técnico dos Jogos Escolares, Leandro Fonseca, fala sobre a importância do evento desportivo escolar para os jovens do MS. “O Jems tem uma importância social muito grande, essa mistura de culturas durante o evento proporciona aos adolescentes experiências únicas, de poder viajar, conhecer outros atletas, outras cidades, além de poder representar MS no Nacional”.

Ao todo serão 850 pessoas envolvidas no evento desportivo, desde atletas, técnicos, dirigentes, árbitros, voluntários do município e a equipe da Fundesporte organizadora do evento.

Daniel Braga, técnico de futsal feminino, participou dos Jogos Escolares no ano passado e foi campeão brasileiro na etapa Nacional. Ele comentou sobre a expectativa desse ano: “espero que as meninas desenvolvam tudo que foi treinado, e cheguem às finais. O Jems proporciona o intercâmbio com outras equipes e atletas do Estado, além de ajudar no desenvolvimento escolar e na descoberta de novos talentos do esporte”.