Fazenda Bosque Belo e Mercado do Terto fazem final da Copa Aquidauanense

Futebol
Decisão será no próximo sábado, no Estádio Noroeste
Semifinais realizadas na noite de ontem definiram os dois finalistas da Copa Aquidauanense de Futebol Amador. Jogando diante de mais de duas mil pessoas no Estádio Noroeste, em Aquidauana, Mercado do Terto, de Anastácio, e Fazenda Bosque Belo se classificaram e decidem a competição no próximo sábado.
No primeiro confronto da semi, Mercado do Terto e Aparecidense de Miranda, equipes fortes compostas por atletas com experiência no futebol profissional, ficaram no empate em 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, o representante de Anastácio foi mais competente e errou menos, vencendo a disputa por 4 a 2 e se garantindo na decisão.
No jogo seguinte, a Fazenda Bosque Belo encarou a Aldeia Lagoinha Puxarara e, apesar da boa campanha do adversário, conseguiu mostrar superioridade e venceu o confronto pelo placar de 4 a 1. De acordo com a organização, a grande final está agendada para às 16 horas deste sábado, no Estádio Noroeste, com entrada gratuita ao público.
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