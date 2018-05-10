Torneio de Futebol Society acontece no próximo final de semana, em Jardim

Acontece no próximo final de semana, dias 12 e 13 de maio, o Torneio de Futebol Society, categoria livre, na Chácara Lauro Bazzo em Jardim – MS. A realização do evento é da equipe Fat Family Futebol Club e tem como apoiadores a Prefeitura Municipal de Jardim e Câmara de Vereadores de Jardim.

Serão 8.000,00 (oito mil reais em prêmios), onde o time campeão receberá a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o segundo lugar receberá R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Para o terceiro colocado, a premiação é de R$ 1.000,00 (mil reais), o 4ª lugar R$ 500,00 (quinhentos reais). E no evento quem não joga, mas aprecia pode torcer à vontade e ainda concorrer a uma bicicleta e outros prêmios.

No local, os pequenos poderão se divertir com brinquedos, quem gosta de torneio de truco, pênaltis e desafio das chuteiras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 99622.5511 c/ Junior ou (67) 99240.5075 c/Edy.