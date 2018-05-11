Federação ajusta tabela do Sub-17 e duelo douradense abrirá a competição

Seduc joga
O Seduc de Anastácio é o atual tetra campeão do Estadual da categoria
O vice-presidente e coordenador de competições da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), Marco Antonio Tavares, confirmou na manhã desta sexta-feira(11), alteração no jogo de abertura do Estadual Sub-17. O Seduc de Anastácio é o atual tetra campeão e disputa a competição como favorito.
A pedido do Operário-AC que faria abertura da competição com o Sete de Setembro que acabou desistindo da disputa, a partida entre Ceart x Cena foi adiada para o dia 29. Com isso para melhor logística do jogo e da preparação do estádio Douradão, Operário-AC x Ceart farão a abertura da edição 2018.
A partida é válida pelo grupo B da competição. O horário também foi alterado de 14h para às 15h.
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