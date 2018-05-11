Final da Copa Aquidauanense de Futebol será neste sábado, no Noroeste

Aquidauana
Fazenda Bosque Belo e Mercado do Terto decidem competição
Acontece neste sábado a grande decisão da Copa Aquidauanense de Futebol Amador. A partida final acontece às 16 horas, no estádio Noroeste, em Aquidauana, entre as equipes da Fazenda Bosque Belo e Mercado do Terto.
Os finalistas se classificaram após semifinais ealizadas na última quarta-feira, diante de aproximadamente dois mil torcedores. No primeiro confronto da semi, Mercado do Terto e Aparecidense de Miranda, equipes fortes compostas por atletas com experiência no futebol profissional, ficaram no empate em 1 a 1 no tempo normal.
Nos pênaltis, o representante de Anastácio foi mais competente e errou menos, vencendo a disputa por 4 a 2 e se garantindo na decisão. No jogo seguinte, a Fazenda Bosque Belo encarou a Aldeia Lagoinha Puxarara e, apesar da boa campanha do adversário, conseguiu mostrar superioridade e venceu o confronto pelo placar de 4 a 1.
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