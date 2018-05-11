Futsal e Cidadania nos Bairros acontece dia 12 no bairro Nova Corumbá

Corumbá
O projeto “Futsal e Cidadania nos Bairros” será realizado no sábado, 12 de maio, na praça do bairro Nova Corumbá. As partidas de futsal começam às 08 horas. Os times participantes serão divididos em três categorias, conforme a faixa etária dos inscritos.
O torneio será disputado no sistema eliminatório simples. Só o vencedor avança para a próxima fase. Cada time pode contar com apenas cinco atletas, uma forma de fazer todos os inscritos participarem da ação.
Coordenador de Políticas Públicas para a Juventude, Diego Coelho, destacou que a iniciativa visa promover a integração entre os participantes, além de incentivar a prática esportiva e a interação social entre crianças e jovens da cidade.
O projeto “Futsal e Cidadania nos Bairros” é uma iniciativa da Prefeitura de Corumbá realizada por meio da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude. Conta com a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Fundação de Esportes (Funec).
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