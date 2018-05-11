Nesse sábado acontece o 1º Festival Submersos de Natação Paralímpica MS

Acontece nesse sábado (12) no Rádio Clube Cidade, em Campo Grande, a partir das 08 horas o 1º Festival Submersos de Natação Paralímpica MS

O evento terá a participação dos melhores nadadores paralímpicos do estado, um dos destaques será Givanildo Gomes considerado como melhor nadador no ranking nacional do CPB e atleta contemplado com a Bolsa Atleta Estadual.

O festival é uma realização da Equipe de Natação Paralímpica Submersos (ADD-MS) com o apoio do Governo do Estado através da Fundesporte em parceria com a Facsul (Faculdade Mato Grosso do Sul) e o Projeto Incluir da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).