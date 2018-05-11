Nesse sábado acontece o 1º Festival Submersos de Natação Paralímpica MS

Esportes
O evento terá a participação dos melhores nadadores paralímpicos do estado
Acontece nesse sábado (12) no Rádio Clube Cidade, em Campo Grande, a partir das 08 horas o 1º Festival Submersos de Natação Paralímpica MS
O evento terá a participação dos melhores nadadores paralímpicos do estado, um dos destaques será Givanildo Gomes considerado como melhor nadador no ranking nacional do CPB e atleta contemplado com a Bolsa Atleta Estadual.
O festival é uma realização da Equipe de Natação Paralímpica Submersos (ADD-MS) com o apoio do Governo do Estado através da Fundesporte em parceria com a Facsul (Faculdade Mato Grosso do Sul) e o Projeto Incluir da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS