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Corumbaense empata com o Brasiliense, mas segue vivo na luta por classificação na Série D

O resultado em 0 a 0 não eliminou o time da casa e manteve todos na mesma posição no grupo A10

Renan Nucci

Publicado em 13/05/2018 às 09:01

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Precisando muito da vitória para ampliar suas chances de classificação para a próxima fase da Série D 2018, o Corumbaense não conseguiu o placar desejado, ficando em um empate sem gols contra o Brasiliense. Ainda assim, o time segue com chances de seguir na competição.

Depois de sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Jacaré no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), o Carijó da Avenida teve que pensar maneiras de parar o adversário antes de atacar. E a primeira missão foi atingida, já que o time conseguiu não levar gols, apesar da pressão.

De maneira geral, os visitantes foram melhor em campo, enquanto o alvinegro buscou aproveitar as chances que surgiam com rápidas transições entre defesa e ataque. O resultado em 0 a 0 não eliminou o time da casa e manteve todos na mesma posição no grupo A10.

O Dom Bosco é o lanterna com nenhum ponto somado e visita o líder e 100%, com três vitória, Iporá, neste domingo (13). Com a provável vitória do time goiano, para passar de fase, o Corumbaense vai precisar vencer o Dom Bosco em Cuiabá, no próximo fim de semana.

Além disso, vai precisar torcer para que o Iporá, mandante, vença o Brasiliense. Com isso, Jacaré e Carijó ficariam com sete pontos (hoje estão com sete e quatro, respectivamente) e decidiriam a classificação na última rodada.

Nessa decisão, o Corumbaense receberia o Iporá e o time do DF encararia em casa do Dom Bosco. Outro problema para o time do MS é o saldo negativo que precisará ser revertido nos dois próximos jogos. Atualmente, o alvinegro tem saldo de -5 e marcou apenas duas vezes. Já o time da capital federal tem saldo positivo de 4, tendo marcado 5 gols e levado apenas 1.

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