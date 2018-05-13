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Série D

Novoperário perde por 2 a 1 para o Ceilândia e afasta classificação

Assim como o outro time de MS, o Novo volta a campo no dia 20 deste mês

Renan Nucci

Publicado em 13/05/2018 às 10:30

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O Novoperário perdeu por 2 a 1 para o Ceilândia (DF), no estádio Maria Abadia, na casa do adversário, na tarde deste sábado (12), em jogo de volta, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os gols da partida saíram na etapa complementar. O placar foi aberto pelo time do Distrito Federal com Amoroso. Na sequência Pedro Henrique do Santos Lira marcou mais um para o Ceilândia.

O time de MS tentou reagir e Jadson de Brito Lima chegou a marcar um, porém o apito do juiz encerrou a partida.

No confronto do primeiro turno, o time campo-grandense venceu por 1 a 0 no estádio Morenão, na Capital. Até agora, está foi a única vitória do Novo na competição.

Assim como o outro time de MS, o Novo volta a campo no dia 20 deste mês. No dia, ele irá encarar às 16h o Sinop.

O Campeonato Brasileiro da Série D conta com 68 clubes distribuídos em 17 grupos. Avançam para a segunda fase os líderes de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados. Os 32 times avançam para a segunda fase e iniciam o mata-mata. Os quatro times classificados para a semifinal garantem vaga na Série C do ano que vem.

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