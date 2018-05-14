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Corumbaense e Novoperário tropeçam mas seguem vivos na Série D

Renan Nucci

Publicado em 14/05/2018 às 15:04

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Os representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D não venceram na 4ª rodada da competição. Corumbaense e Novo não venceram mas seguem com chances matemáticas de classificação.

Ambos entraram em campo no sábado(12). O Novo pelo grupo A11 foi a Ceilândia e perdeu do time da casa por 2 a 1. Amoroso e Pedrinho marcaram para o gato preto enquanto João Lucas descontou para o verdão.

No outro jogo do grupo, o Sinop perdeu em casa para a Aparecidense por 2 a 0. Aparecidense e Sinop tem sete pontos enquanto Ceilândia e Novo estão com quatro. Na próxima rodada, o Novo recebe o Sinop enquanto o Ceilândia encara a Aparecidense em casa.

Corumbaense fica no zero

Pela primeira vez na Série D, o Corumbaense não levou gol. Diante do Brasiliense o carijó da avenida empatou em 0 a 0 no Arthur Marinho.

No outro jogo do grupo, o Iporá fez 3 a 0 no Dom Bosco e garantiu a classificação para a 2ª fase. O time goiano lidera com 12 pontos, o Brasiliense tem sete, o Corumbaense tem quatro e o Dom Bosco não pontuou. Na próxima rodada o Corumbaense vai a Cuiabá enfrentar o Dom Bosco enquanto o Iporá recebe o Brasiliense.

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