Operário-AC vence Ceart na abertura do Campeonato Estadual Sub-17

Com três gols de Vitinho, o Operário-AC venceu o Ceart por 3 a 0 na abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 no último sábado(12) no Douradão, em Dourados. O jogo foi válido pelo grupo B da competição que ainda tem Ivinhema, Ponta Poranense e Cena de Nova Andradina.

Na próxima rodada dia 19, o Operário vai a Nova Andradina enfrentar o Cena enquanto o Ceart vai a Ivinhema enfrentar o azulão do vale. A rodada ainda terá Novo x Operário, Grêmio Santo Antônio x Conquista e Maracaju x Náutico.