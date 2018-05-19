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Iniciativa inspira municípios a criarem seus próprios programas de lazer

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Publicado em 19/05/2018 às 08:59

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O Lazer nas Cidades, organizado pela Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla), setor da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), percorre todo o Estado.

Desde o início da gestão do governador Reinaldo Azambuja e do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, os municípios do Estado foram atendidos com os brinquedos e brincadeiras da Uepla.

O gerente de Esporte de Participação e Lazer da Fundação, Rodrigo Miranda, diz que o objetivo do Lazer nas Cidades além de levar entretenimento e esporte, também é de agregar às atividades locais e deixar um legado. “O projeto teve quatro fases, a primeira foi a implantação, a segunda foi a iniciação das atividades, a terceira foi fidelizar esse projeto atendendo 50% dos municípios do Estado, e a quarta fase conseguimos consolidar o projeto atendendo os 79 municípios do MS”.

Neste ano, a Uepla pretende emancipar o programa para que os próprios municípios consigam fazer o seu projeto de lazer. A resposta segundo a técnica de Desporte, Virginia Vasconcellos, é positiva. “Já temos municípios que criaram o Lazer nos Bairros, a prefeitura atende a população com o programa próprio, estabelecido de uma relação com o Estado. Chapadão do Sul, Aquidauana e Campo Grande já possuem o projeto, e outras cidades já estão se preparando”.

Além dos brinquedos a proposta da equipe é relembrar a infância, trazendo as brincadeiras como pula corda, bambolê, mini futebol, desafios de embaixadinha, corrida de saco, jogo de bete, amarelinha, e tantos outros, tudo para que toda a família possa participar.

“Acreditamos ser esse o diferencial da Uepla e o motivo da grande participação da comunidade, a cada evento conseguimos integrar mais de 300 pessoas”, acrescenta o gerente Rodrigo Miranda.

A Uepla é parceira dos eventos esportivos que já estão programados para acontecer nas cidades, como finais de campeonato, corrida de rua, caminhadas, entre outros.

A prefeitura, associação ou federação que deseja receber a Uepla precisa fazer um ofício contendo data, local e qual evento precisa ser atendido. A Gerência da Unidade, faz a análise e após o deferimento do pedido, o município precisa disponibilizar uma estrutura, como pontos elétricos de energia, local para montagem dos brinquedos, uma equipe de monitores auxiliares, apoio na montagem e desmontagem e organização do evento.

Fim de semana

Neste sábado (19.5) em Campo Grande a Uepla estará na Ação Social, no Centro de Educação Infantil Amanda Moyi –  rua Indianápolis, s/nº Jardim Noroeste, das 8h às 12h. Sidrolândia também recebe  o Lazer nas Cidades no distrito de Quebra Coco, no Poli Esportivo Quebra Coco, das 8h às 14h.

No domingo (20.5) a Uepla estará em Deodápolis levando diversão para as crianças no estádio Sebastião Rodrigues – avenida Dom Pedro II, s/nº – das 8h às 17h e também na Capital durante a Ação Jovem Campo Grande, no Parque do Lageado – rua Lúcia dos Santos, 384 no período das 8h às 12h.

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