Novo marca no fim e está a uma vitória da classificação na Série D do Brasileiro

Os representantes do Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D, entraram em campo na tarde deste domingo(20) pela 5ª rodada da competição. Na Arena Pantanal em Cuiabá pelo grupo A10, o Corumbaense precisava da vitória para seguir com chances reais de classificação mas ficou no empate por 1 a 1 com o Dom Bosco.

Agnaldo abriu o placar na etapa inicial para o carijó e Paulo Mingau empatou aos 43 minutos do 2º tempo dando o primeiro ponto ao Dom Bosco na competição. No outro jogo do grupo, o já classificado Iporá abriu 2 a 0 diante do Brasiliense mas cedeu o empate no final. Empate por 2 a 2 praticamente eliminou o Corumbaense.

O Iporá lidera com 13 pontos, o Brasiliense tem oito enquanto o Corumbaense tem cinco e o Dom Bosco tem apenas 1 ponto. Para ficar com a 2ª colocação do grupo, o Corumbaense precisa vencer o Iporá no Arthur Marinho, torcer por uma derrota do Brasiliense em casa para o Dom Bosco e tirar nove gols de saldo.

Chegando a 8 pontos e ficando em 2º lugar, o time ainda vai depender de uma combinação de resultados para se classificar entre os 15 melhores segundos colocados.

Novo perto da classificação

O Novo não jogou bem mas conquistou uma importante vitória no Morenão. Diante de 200 torcedores, o verdão fez 2 a 1 no Sinop. João Lucas e Caio Mendes marcaram para o time da capital enquanto Cajano fez o gol do Sinop. Com a vitória, o time chegou aos 7 pontos, mesma pontuação do Sinop. O Aparecidense lidera com oito e o Ceilândia é o lanterna com cinco.

Na próxima rodada, uma vitória diante do Aparecidense em Aparecida de Goiânia, garante a classificação no mínimo entre um dos segundos colocados. No outro jogo do grupo, o Ceilândia empatou com a Aparecidense por 4 a 4 no Distrito Federal.