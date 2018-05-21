Sem incentivo ao esporte, morador monta torneio de futebol em Anastácio

Estão abertas as inscrições para o primeiro Torneio Futebol e Cultura da Aldeinha, em Anastácio. O evento é organizado pelo autônomo Vagner Leandro, de 37 anos, que busca meios de movimentar o esporte amador na cidade, já que segundo ele, há pouco incentivo por parte do poder público. A competição será disputada por 20 times e ainda restam três vagas.

Os interessados em participar podem se inscrever com Leandro, por meio do número (67) 9 9803 - 3980. A taxa de inscrição é de R$ 250, valor que será empenhado no pagamento das premiações - R$ 2 mil ao primeiro e R$ 1 mil ao segundo lugar - e arbitragem. A competição será dividida em grupos e mata-mata, com início previsto para o próximo sábado.

Leandro explica que teve a ideia de fazer a competição depois de uma conversa com a esposa. "Estávamos tomando tereré e falando sobre o pouco incentivo que tem o esporte na cidade, que não tem nada. Ai decidi fazer o campeonato, montamos um grupo e fomos para a correria", disse. Os jogos vão ocorrer todos os sábados à tarde e domingos de manhã.

Colaborou Luiz Guido Jr.

