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Jogos escolares

Abertura do Jojums terá show de acrobacias com os Ginasloucos

As apresentações dos Ginasloucos consistem em enterradas de basquetebol de uma forma atraente e extrovertida

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/05/2018 às 08:33

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De 22 a 26 de maio acontecem os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Serão 53 municípios participantes dos jogos realizados em Coxim. O evento desportivo é organizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a prefeitura de Coxim. A modalidade que competirá nesta etapa será o futsal, com 55 times masculinos e 29 femininos, jovens de 15 a 17 anos.

A cerimônia de abertura contará com apresentação das delegações, juramento dos atletas, acendimento da pira olímpica, homenagens e show de enterradas de basquete com acrobacias com o grupo Ginasloucos (trata-se de um espetáculo que mistura acrobacias e basquete).

As apresentações dos Ginasloucos consistem em enterradas de basquetebol de uma forma atraente e extrovertida, onde são feitas jogadas individuais, duplas, trios e coletivos e com evoluções e grau de dificuldades em todas as jogadas, combinando com muita adrenalina. O grupo já fez mais de 1.400 apresentações em mais de 400 municípios do Brasil.

Os Jojums buscam incentivar a participação dos alunos em atividades esportivas nas instituições de ensino públicas e privadas, de Mato Grosso do Sul, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil estadual em torno do esporte e servir como seletiva para os Jogos Escolares da Juventude, Etapa Nacional 2018.

Através do esporte, além da qualidade de vida e cuidados com a saúde, o jovem pode ser direcionado para a construção de um mundo melhor e mais pacífico, livre de qualquer tipo de discriminação e dentro do espírito de compreensão mútua, fraternidade, solidariedade e cultura da paz. As atividades desportivas permitem que crianças e jovens construam seus valores, seus conceitos e trabalhem a socialização.

São mais de mil pessoas envolvidas nesta edição do evento entre atletas, árbitros, técnicos, comissão organizadora da Fundesporte e prefeitura de Coxim. As partidas ocorrerão nos ginásios Fernando Fontoura e Ademir Mochi, nas escolas Estaduais Padre Nunes e Silvio Ferreira e Municipais Marechal Rondon e Willian Tavares, entre os dias 23 e 26 de maio, a partir das 7h30, com entrada gratuita ao público.

Os Jojums serão disputados por estudantes de 15 a 17 anos. O coordenador geral dos jogos professor doutor Paulo Ricardo Nuñez relatou que o número de inscrições para os jogos desse ano aumentaram significativamente. “A quantidade de delegações que vão participar esse ano do Jojums aumentou bastante, a expectativa que o nível técnico e a qualidade melhore também, e que os Jogos da Juventude seja tão bom quanto o Jems [Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul]”.

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