Interbairros que começa sábado só pode ser disputado por jogadores de Aquidauana

Com início marcado para o próximo a XVIII Taça Mario Pinto de Souza de Futebol - Interbairros de Aquidauana 2018 só poderá ser disputado por atletas que vivam no município. Segundo os organizadores, haverá apenas uma, com exclusivamente moradores na cidade ou zona rural, e com idade a partir de 16 anos. Cada equipe poderá ter no máximo 20 atletas.

Com 27 equipes inscritas, divididas em seis chaves, a competição promete agitar os finais de semana com jogos no Estádio Noroeste. O campeonato Interbairros 2018 é uma realização da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação Municipal de Esportes (FEMA) e tem o apoio da Fundesporte e da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA).

O prefeito Odilon Ribeiro, na última sexta-feira, 18, na solenidade de posse do novo diretor da FEMA, Prof. Plínio de Goes, agradeceu a vice-governadora Rose Modesto por todo o apoio que o Governo do Estado tem designado ao desporto em Aquidauana.

“Para realizar uma competição que reúne tantas equipes das nossas vilas, bairros, distritos e aldeias, o apoio do Governo do Estado e da Fundesporte é importantíssimo. Queremos que o Interbairros 2018 seja um sucesso de participação, de talentos do futebol amador e um atrativo nos finais de semana para as famílias que gostam do futebol de campo”, destacou o prefeito.

A solenidade de abertura do Interbairros 2018 será no dia 26 de maio, às 15 horas, no Estádio Noroeste e a expectativa da organização, conforme disse o diretor-presidente da FEMA, Plínio de Goes “é reunir um grande público para celebrar essa grande festa do futebol amador de Aquidauana, em que todos serão muito bem-vindos na competição e na torcida”.

Estão inscritas as equipes: Chave A - Aldeia Limão Verde A, Aldeia Córrego Seco, Aldeia Bananal, Santa Terezinha e Cipolândia; Chave B - Vila Trindade B, Vila Pinheiro, Nova Aquidauana B, Cidade Nova e Cohab; Chave C - São Francisco, Aldeia Cruzeiro, São Pedro, Fragelli/Eliane e Vila Paraíso; Chave D - Limão Verde B, Camisão/Piraputanga, Arara Azul/Aeroporto/Morrinho/Zé Port. B, Vila Nene/Previssul/Serraria/ São Cristóvão; Chave E - Vila Trindade A, Guanandi/Centro, Arara Azul/Aerop/Morrinho/Zé Port. A, Vila 40; e Chave F - Nova Aquidauana A, Vila Bancária, Bairro Alto e Aldeia Buritizinho.

Neste sábado e domingo, a rodada de abertura terá as seguintes partidas: dia 26/05 - 15h - Estádio Mario Pinto de Souza: Vila Trindade A x Arara Azul/Aerop/Morrinho/Zé Port. A; dia 27/05 às 07h30min - Estádio Mario Pinto de Souza: São Francisco x Vila Paraíso; 09h30min: Nova Aquidauana A x Bairro Alto.

