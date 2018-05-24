Greve dos caminhoneiros não deve atrapalhar a 3ª Edição do Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike

Devido aos rumores envolvendo a paralisação da classe dos caminhoneiros que briga pela redução de 30% no preço dos combustíveis, a secretária Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Lejania Ribeiro Malheiros, informa que a organização do terceiro Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike está dentro do prazo confirmando assim mais este grande evento em Bodoquena. As atividades esportivas e recreativas começam no próximo sábado (26).

Lejania Malheiros conta que a cidade está preparada para o evento, “Começaram a montar toda a estrutura para as atividades como as tendas, pórtico de largada; tenho certeza de que teremos uma prova de alto desempenho com atletas absolutamente preparados do ciclismo nacional”, afirma.

Pela terceira vez o município se transformará numa pista gigante de corrida em meio a uma natureza exuberante, para sediar a prova desportista de moutain bike.

O evento conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Bodoquena, Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e a empresa organizadora da competição, Atitude Aventuras & Desafios.

Um dos integrantes da equipe de ciclismo que leva o nome da empresa organizadora do evento ficou encantado com a natureza da Serra da Bodoquena. Giordanni Carlin disse ser ela [a Bodoquena] um lugar lindo, “nos dá a sensação de liberdade, um lugar ideal para a realização dessa prova que é repleta de aventtura”, comenta o ciclista.

Show

Além da competição, está na agenda do evento show da Banda Haiwanna, marcado para sábado (26), às 18 horas, na Concha Acústica Municipal localizada na Praça da Liberdade, na avenida Manoel Rodrigues de Oliveira, centro de Bodoquena.

A prova principal do Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike acontece no domingo (27) nas categorias pró, sport e turismo.

Confira a programação do evento:

Dia 26 de maio (sábado)

10h00 às 20h00 - entrega de kit para inscritos no Desafio/Maratona (Concha Acústica Praça Central de Bodoquena)

10h00 às 14h00 - credenciamento para Passeio Ciclístico (Concha Acústica Praça Central de Bodoquena)

15h00 às 15h30 - alinhamento Passeio Ciclístico (em frente a Prefeitura)

15h30 - Saída do Passeio Ciclístico

18h00 - Show com a Banda Haiwanna (Rock Nacional)

Dia 27 de maio (domingo)

06h00 às 07h00 - entrega de kit para inscritos no Desafio/Maratona (Concha Acústica Praça Central de Bodoquena)

Bodoquena - MS

06h30 - início do alinhamento para largada PRÓ

07h00 - briefing para a categoria PRÓ

07h15 - largada de todas as idades da PRÓ

07h30 - início do alinhamento para largada SPORT

08h00 - briefing da categoria SPORT

08h15 - largada de todas as categorias SPORT

08h20 - início do alinhamento para largada TURISMO

08h30 - briefing da categoria TURISMO

08h45 - largada da categoria TURISMO

15h00 - tempo limite de prova, encerramento da cronometragem categoria SPORT

15h00 - tempo limite de prova, encerramento da cronometragem categoria PRÓ

15h00 - tempo limite de prova, encerramento da cronometragem categoria TURISMO

15h00 - horário previsto para início da premiação

De acordo com a organização da corrida, a programação poderá ser alterada e rearticulada caso necessário. Serão premiados os cinco primeiros colocados por categoria dos percursos pró e sport com troféu personalizado por colocação, que acontece após a chegada dos mesmos.