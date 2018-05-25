Fifa divulga música oficial da Copa do Mundo Rússia 2018

Futebol
'Live it Up' tem trechos cantados em inglês e em espanhol
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou hoje (25) a música oficial da Copa do Mundo da Rússia 2018. A canção Live it Up é interpretada pelo cantor americano Nicky Jam, artista de origem dominicana e porto-riquenha cujas músicas são cantadas em espanhol.
A música também conta com a participação do ator e rapper americano Will Smith e pela cantora kosovar de origem albanesa Era Istrefi. Live it Up tem trechos cantados em inglês e em espanhol.
Faltam 20 dias para a Copa do Mundo, que será aberta em 14 de junho, com um jogo entre Rússia e Arábia Saudita, às 12 horas (horário de Brasília), no estádio Luzhniki, em Moscou.
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