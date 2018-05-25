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Esportes

Intensidade marca preparação do Aquidauanense para jogar o Estadual Sub-19

Equipe treinada por Mauro Marino ganha forma e busca reforços pontuais

Renan Nucci

Publicado em 25/05/2018 às 16:43

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O Aquidauanense ainda tem cerca de um mês de preparação para estreia no Campeonato Estadual de Futebol Sub-19, marcada para o dia 23 de junho. Apesar não conhecer seu primeiro adversário, o Azulão da Princesa segue com trabalhos intensos nos aspectos físicos e táticos, para ganhar condicionamento e formato de jogo. O planejamento é importante porque boa parte destes garotos vão formar a base do time que disputa a Série B profissional no segundo semestre.

Segundo o técnico Mauro Marino, o objetivo é chegar com uma equipe competitiva para o primeiro jogo. "O trabalho tem sido realizado de forma intensa e os meninos estão respondendo bem. Temos aí quase 30 dias até a competição e vamos nos aprimorar ainda mais para termos uma equipe competitiva. Além disso, vamos trabalhando para controlar a ansiedade deles, conversando bastante para que ganhem confiança e entendam a ideia de jogo que é aplicada", disse.

Por sua vez, o presidente João Garcia lembra que ainda faltam algumas peças para repor o elenco, mas que isso será resolvido nos próximos dias. "A gente sabe que está faltando algumas peças e vamos trabalhar em cima disso, pois ainda temos algumas semanas pela frente e vamos nos organizar para competir de igual com os grandes. Para o profissional, vamos segurar os meninos para fazermos uma espinhal dorsal e vamos contratar 12 profissionais para jogar a Série B", explicou.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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