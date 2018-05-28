Novo vence Aparecidense e garante classificação; Corumbaense vence mas é eliminado

Os representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D venceram na sexta rodada da competição. Pelo grupo A10 no Arthur Marinho em Corumbá, o Corumbaense quebrou a invencibilidade do Iporá ao vencer por 2 a 1 mas não adiantou. Agnaldo e Michael marcaram para o carijó enquanto Preto descontou para o Iporá.

No outro jogo do grupo, o Brasiliense bateu o Dom Bosco por 2 a 0, chegou aos 11 pontos e garantiu a classificação como melhor 2º colocado. O carijó ficou com oito pontos na 3ª colocação e o Dom Bosco apenas 1 ponto. Já pelo grupo A11 em jogo polêmico, o Novo bateu a Aparecidense por 3 a 2 em Aparecida de Goiânia e garantiu a classificação de um clube do estado pelo terceiro ano consecutivo.

A partida enquanto estava 0 a 0 teve um pênalti perdido por Nonato do Aparecidense e um pênalti cancelado pelo 4º árbitro da partida. Luizinho, Emerson e Danilo marcaram para o Novo enquanto Alex Henrique marcou os gols da Aparecidense. No outro jogo do grupo, o Sinop bateu o Ceilândia por 2 a 1 e se classificou como líder do grupo. O Novo avançou entre os 15 melhores 2º colocados e na 2ª fase vai encarar o Iporá. O 1º jogo será no Morenão e o jogo de volta em Goiás.