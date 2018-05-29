Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:47

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Aquidauanense estreia no Estadual Sub-19 dia 23, contra o Operário

A competição terá a participação de dez clubes

Renan Nucci

Publicado em 29/05/2018 às 15:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou na tarde de ontem o regulamento e tabela detalhada do Campeonato Estadual Sub-19. O Aquidauanense, que vem sendo preparado pelo técnico Mauro Marino, estreia no dia 23 de junho, contra o Operário AC.

A competição terá a participação de dez clubes. São eles Comercial, Operário, Moreninhas, União, Aquidauanense, Serc, Costa Rica, Sete de Setembro Operário AC e Coxim. O sistema de disputa será em pontos corridos com turno único. Quem somar mais pontos será campeão. O Estadual Sub-19 começa no dia 23 de junho e acabará dia 07 de setembro.

Por determinação do departamento de competições, as equipes participantes terão até o dia 30.05.2018 às 17 horas para solicitar as alterações de local, data e estádios.  Após essa data, somente poderão ser alterados os jogos no mínimo 10 (DEZ) dias de antecedência e com o oficio de solicitação de alteração bem como um oficio com a anuência da equipe adversária.

Segundo a tabela, cinco jogos abrirão a competição no dia 23 de junho. Serc x Comercial, União x Costa Rica, Sete de Setembro x Coxim, Aquidauanense x Operário AC e Operário x Moreninhas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo