Aquidauanense estreia no Estadual Sub-19 dia 23, contra o Operário

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou na tarde de ontem o regulamento e tabela detalhada do Campeonato Estadual Sub-19. O Aquidauanense, que vem sendo preparado pelo técnico Mauro Marino, estreia no dia 23 de junho, contra o Operário AC.

A competição terá a participação de dez clubes. São eles Comercial, Operário, Moreninhas, União, Aquidauanense, Serc, Costa Rica, Sete de Setembro Operário AC e Coxim. O sistema de disputa será em pontos corridos com turno único. Quem somar mais pontos será campeão. O Estadual Sub-19 começa no dia 23 de junho e acabará dia 07 de setembro.

Por determinação do departamento de competições, as equipes participantes terão até o dia 30.05.2018 às 17 horas para solicitar as alterações de local, data e estádios. Após essa data, somente poderão ser alterados os jogos no mínimo 10 (DEZ) dias de antecedência e com o oficio de solicitação de alteração bem como um oficio com a anuência da equipe adversária.

Segundo a tabela, cinco jogos abrirão a competição no dia 23 de junho. Serc x Comercial, União x Costa Rica, Sete de Setembro x Coxim, Aquidauanense x Operário AC e Operário x Moreninhas.